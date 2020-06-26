Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон согласовали направления диалога для профильных ведомств по вопросам формирования новой архитектуры европейской безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Беседа Путина с Макроном прошла в пятницу в формате видеоконференции.

«В развитие договоренностей, достигнутых на переговорах в Брегансоне в августе 2019 года, продолжен обмен мнениями по вопросам формирования новой архитектуры европейской безопасности в целях укрепления сотрудничества и обеспечения большей стабильности на континенте. Согласован перечень основных направлений российско-французского диалога по этим и другим темам по линии профильных ведомств», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что велась дискуссия по региональным кризисным ситуациям. По внутриукраинскому конфликту была высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации ключевых положений Минских договоренностей 2015 года, а также решений, принятых на саммитах в «нормандском» формате, в том числе 9 декабря 2019 года в Париже. С российской стороны была акцентирована необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, безальтернативность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Также была выражена обоюдная озабоченность в связи с продолжением боевых действий в Ливии. Лидеры высказались в пользу незамедлительного прекращения огня и возобновления межливийского диалога в соответствии с решениями Берлинской конференции 19 января и закрепившей их резолюции 2510 Совета Безопасности ООН, а также за консолидацию международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию кризиса.

В ходе обмена мнениями о положении дел в Сирии Путин проинформировал Макрона о предпринимаемых РФ мерах по нормализации ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Обе стороны разделяют принципиальную позицию о необходимости продолжения бескомпромиссной борьбы с терроризмом и принятия шагов в целях улучшения гуманитарной обстановки в Сирии. Эту тематику продолжат обсуждать министры иностранных дел России и Франции.

Кроме того, были затронуты актуальные вопросы развития российско-французского сотрудничества, в том числе с акцентом на взаимодействие по климатической повестке дня, арктической проблематике и мирному атому.

«В контексте 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне подчеркнуто, что в России и Франции всегда будут помнить о славных страницах совместной борьбы против нацизма. Владимир Путин подтвердил Эммануэлю Макрону приглашение приехать в Россию с полноформатным визитом, которое с благодарностью принято», — добавляется в сообщении.