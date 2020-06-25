Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на видеоконференции в пятницу обсудят двусторонние отношения, а также кризисные ситуации, в том числе Украину, Сирию и Ливию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворец ранее сообщило, что Путин и Макрон проведут в пятницу видеоконференцию в рамках стратегического франко-российского диалога, обсудят, в частности, кризисы на Украине и в Ливии. Песков подтвердил журналистам, что Путин и Макрон проведут видеоконференцию, будут общаться один на один.

«В первую очередь, конечно же, мы исходим из того, что главы государств обменяются мнениями по двусторонним российско-французским отношениям», — сказал Песков.

«И это будет очень хорошая возможность для обсуждения кризисных ситуаций. Это и украинское урегулирование, это и Сирия, это и Ливия», — добавил он. Песков уточнил, что возможны и другие темы, которые посчитают необходимым обсудить два президента.