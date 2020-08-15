Президенты России и Белоруссии обсудили по телефону ситуацию в республике, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее белорусский лидер на совещании в Минске заявил, что против страны «разворачивается агрессия». Лукашенко отметил, что ситуация с волнениями по итогам президентских выборов угрожает «не только Беларуси», но и всему Союзному государству.

Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. И потом, мы же методички читали цветных революций.

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Белорусский президент усмотрел в ситуации в стране «элементы внешнего вмешательства». Он также обратил внимание на фейки в соцсетях, которые появляются там, чтобы «у народа создать вот это подленькое настроение». По словам Лукашенко, все это — профессиональная работа координаторов массовых акций.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву. В стране проходят несанкционированные акции протеста. Силовики подавляют их, используя против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий погиб, пытаясь бросить в милиционеров самодельное взрывное устройство.