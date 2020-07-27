Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дали положительную оценку сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

«Затрагивались и некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. В частности, дана положительная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, что позволило принять решение по частичному возобновлению с 1 августа регулярного авиасообщения между рядом российских и турецких городов», — говорится в сообщении.