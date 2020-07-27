Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Закавказье на фоне обострения в районе армяно-азербайджанской границы, сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности. С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путем переговоров. Выражена готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе», — говорится в сообщении.

Два президента отметили безальтернативность политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана.