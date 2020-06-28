Все вещи, связанные с обеспечением любой ценой доминирования, эгоистический подход к строительству отношений на международной арене, ведут в тупик, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы все-таки должны понять, что объединение усилий в борьбе с общими угрозами — оно чрезвычайно важно, а наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить свое доминирование, эти эгоистические подходы к строительству отношений на международной арене — они ведут в тупик. Они не дают возможности эффективно функционировать всему международному сообществу», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«На мой взгляд, это чрезвычайно важно, и все-таки даже если это не приведет сейчас к кардинальным изменениям, постепенно это осознание будет накапливаться», — добавил Путин. Президент отметил, что рано или поздно это должно перерасти в изменение качества отношений на международной арене.