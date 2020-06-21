Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на пост президента, если будут приняты поправки в Основной закон.

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции — возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — сказал он в эфире «России 1».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Жители Москвы и Нижегородской области, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента.