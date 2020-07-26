Кондратьев.

Он уверен, что Зеленскому важно «сохранить политическое лицо».

«Прежде всего, зная, что Россия не участник конфликта, Зеленский через разговор с Путиным имитирует бурную миротворческую деятельность», – пояснил Кондратьев.

Солидарен с ним и член международного комитета Совфеда Олег Морозов, который уверяет, что президент Украины, декларируя тезис о безальтернативности минских соглашений, делает все, чтобы их не выполнять.

«Сам факт звонка Путину говорит о том, что Зеленский нуждается в поддержке своей позиции. Но она неконструктивна. Декларировать безальтернативность минских соглашений и при этом делать все, чтобы их не выполнять – это путь в тупик. О чем и дал понять Зеленскому российский президент», – обратил внимание сенатор.

Морозов считает, украинский лидер делает все, чтобы не выполнять условия Минска-2.

«И это читается в каждом его действии», – резюмировал он.

На первом за три года саммите «нормандского формата», состоявшемся в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Главы государств также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Зеленского просят не ездить по миру, исключение называют Москву.

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