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На территории континентального Китая действуют пять консульских учреждений США – в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Чэнду и Ухане.

В среду радио Sputnik сообщало, что США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне. Как заявила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В МИД КНР, в свою очередь, назвали это решение политической провокацией и заявили, что примут ответные действия.

Ранее радио Sputnik сообщало, что президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть еще какие-то дипломатические учреждения в США.