Белоруссию начинают откровенно завлекать в «игры против России», заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Так сенатор прокомментировал сообщение портала Украина.ру о телефонном разговоре глав МИД Украины и Белоруссии Дмитрия Кулебы и Владимира Макея соответственно. Отмечается, что Макея пригласили в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины.

«Начинается откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры. Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России. Минск поощряют к дальнейшим действиям против Москвы», — отметил Пушков.

Ранее сенатор оценил создание «Люблинского треугольника» из трех государств. Политик выразил мнение, что таким образом Варшава нацелена на выход к Черному морю.