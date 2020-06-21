Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине странные, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в твиттере.

Накануне в Китае выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом и семь бессимптомных носителей. Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком «Синьфади» в районе Фэнтай. Его закрыли 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Сенатор озвучил версию, согласно которой новое появление возбудителя COVID-19 в китайской столице — завозное. Также он прокомментировал ситуацию с самим объектом, на котором обнаружили вирус.

«Очень странное новое появление Ковид-19 в Пекине, и вновь на рынке. И вновь нет внятных объяснений. Ясно лишь, что на сей раз летучие мыши и панголины точно ни при чем. Есть версия, что вирус завезён из Европы. Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося – загадка», — отметил Пушков.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 378 случаев коронавирусной инфекции, 78 413 человек выздоровели, 308 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1869, выздоровели 1787 человек.