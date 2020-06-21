Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям.

«Так называемые «протестующие», а на деле погромщики, снесли памятники (Христофору. – прим. ред.) Колумбу, (Джорджу. – прим. ред.) Вашингтону, автору гимна США (Фрэнсису Скотту Ки. – прим. ред.). И несут они не идеалы, а разрушение, грабежи, пожары и насилие», — написал Пушков.

При этом он задался вопросом, кто еще жаждет поставить США в пример другим странам.

«Это время закончилось. Миф о «граде на холме» мертв», — заявил сенатор.

По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки, и других видных политических деятелей страны.

«Град на холме»— библейское выражение, используемое как метафора исключительной роли США. В современном контексте оно используется американскими политиками для обозначения Соединенных Штатов как «маяка надежды» для всего мира.