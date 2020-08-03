Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги переговоров об увеличении американского военного контингента в Польше, отметив, что страна превращается в плацдарм США против России.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон и Варшава завершили переговоры, по итогам которых в Польшу будет направлена дополнительно одна тысяча американских военнослужащих.

"Таков был замысел еще Збигнева Бжезинского, и он реализуется. Польская элита, одержимая антироссийскими комплексами, несомненно, ликует", — написал Пушков в телеграме.

Он предположил, что вслед за военнослужащими в Польшу из Германии перебросят американские атомные авиационные бомбы, уточнив, что ранее об этом уже говорила посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер. Позже Польша опровергла эти планы, однако дипломат, вероятно, выдала будущий сценарий развития событий.

"Убрать атомные заряды США из Германии, где от них не в восторге, в Польшу, где их встретят демонстрациями радости. Другое дело, насколько это нужно и выгодно Польше как стране — превращаться в передовой плацдарм США в Восточной Европе", — отметил сенатор.

Пушков считает, что этот шаг серьезно подорвет безопасность Польши, которой и так никто не угрожает.