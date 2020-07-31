Сенатор Алексей Пушков оценил создание Польшей, Литвой и Украиной «Люблинского треугольника», выразив мнение, что Варшава таким образом стремится выйти к Черном морю. Соответствующий пост сенатор разместил в своем Twitter.

О создании «Люблинского треугольника»- нового формата сотрудничества, который предусматривает углубление взаимоотношений между тремя странами, было объявлено во вторник в ходе встречи министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины. По словам главы МИД Польши Яцека Чапутовича, «благодаря введению определенных механизмов сотрудничества» трех стран возможно реализовывать «цели по устойчивому участию в развитии Восточного партнерства, эффективной борьбе с пандемией коронавируса, поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей».

«C помощью «Люблинского треугольника» с участием Литвы и Украины Польша намерена выйти к Черному морю. Старая мечта польской элиты времен Пилсудского – «Польша от моря до моря»», — написал Пушков.

Он отметил, что политика Пилсудского привела к трагедии для Польши.

«Ее нынешний интерес к Черному морю отдает фарсом», — выразил мнение сенатор.