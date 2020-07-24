Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление экс-главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о готовности воевать в Крыму.

Ранее Турчинов заявил, что согласен лично в первых рядах штурмовать полуостров, если президент Владимир Зеленский примет решение о наступлении.

По мнению парламентария, экс-глава СНБО делает подобные заявления и демонстрирует «редкую храбрость», зная, что никто не собирается отправлять его в Крым.

«Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму — другое дело», — написал Пушков в Twitter.

Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». Кроме того, Москва предупреждала, что полуостров хорошо защищен, а любые провокации немедленно пресекут.