Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их «летающим Чернобылем».

«А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР «Минитмен», это что — гуманное оружие или «ангелы с небес»? К сведению Биллингсли: это и есть оружие «Судного дня», — возмутился парламентарий.

По его мнению, Вашингтону следует сосредоточиться на новых механизмах контроля над ядерными вооружениями, а не указывать Москве, над чем «работать или нет».

«Вместо этого они вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение «Судного дня», — указал Пушков.

Ранее, говоря о российских ракетах с ядерной силовой установкой, Биллингсли заявил, что такое оружие «вообще не должно существовать». По его словам, не существует оправдания этим «системам Судного дня».

В прошлом году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти нападки и предложила Вашингтону продолжить диалог, однако американская сторона не пошла навстречу. В российском МИД отмечали, что не против подключить другие страны к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.

В конце июня Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал ДРСМД.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений. СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, Вашингтон пока не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения. В Пекине эту идею отвергают. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва выступает за продление договора без предварительных условий.