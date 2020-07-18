Российский сенатор Алексей Пушков в своем канале в Telegram высказал мнение, что ухудшение экономического положения США из-за «полной утраты контроля» в связи с распространением коронавируса подтверждает рискованность любых прогнозов о легком и быстром выходе Америки из кризиса.

«От прежних США остался в основном образ, да и тот постепенно гаснет, меркнет и тускнеет», — отметил сенатор.

По словам Пушкова, Китай покончил с эпидемией коронавирусной инфекции и переходит к экономическому росту. США, в это же время, из-за большого количества новых случаев COVID-19 в стране «рискуют растерять позитив» от небольшой активизации экономики, а также получить увеличение числа безработных. Международный валютный фонд (МВФ), как напомнил сенатор, предупредил о том, что расширение масштабов эпидемии ударит по перспективам восстановления в Соединенных штатах, а правительству не хватает средств. Все это может увеличить налоговую нагрузку на уже недовольных ситуацией граждан.

В США, по последним данным, выявлено более 3,6 миллиона случаев заболевания COVID-19. Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, умерли более 139 тысяч человек. Центром эпидемии коронавирусной инфекции в США стал Нью-Йорк — в худшие дни за сутки в городе умирали более 700 человек, а более трех тысяч попадали в больницы. По последним данным, там умерли 18 758 человек, а около 4,6 тысячи смертей требуют дополнительной проверки.

По подсчетам ВОЗ, в мире зарегистрировано около 13,6 миллиона случаев, а умерли 585 тысяч человек. Университет Джонса Хопкинса сообщает о более 14,1 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Погибли более 602 тысяч человек. По числу заболевших лидируют США, Бразилия и Индия.