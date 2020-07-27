Сенатор Алексей Пушков прокомментировал требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений, отметив, что тот боится заявить Берлину и Парижу об отказе от их выполнения.

"(Зеленский. — Прим. Ред.) поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его", — написал Пушков в твиттере.

По его словам, украинский лидер не может и не хочет выполнить Минские соглашения, поэтому тянет время. При этом сенатор убежден, пересмотреть документ Зеленскому не дадут.

"Вот и выдумывает всякие отсрочки. Детские игры", — заключил он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ироничной манере ответила на предложение Зеленского, пообещав, что российское дипведомство поможет украинскому лидеру. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, поскольку документ содержателен и включает в себя исчерпывающие формулировки.

Ранее в российском МИД констатировали, что Украина фактически вышла из Минских соглашений. Захарова отметила, что постановление Верховной рады по местным выборам нуждается в разъяснении, и призвала партнеров по «нормандскому формату» — Германию и Францию — дать оценку сложившейся ситуации.

Представители ДНР и ЛНР рассказали, что украинская сторона отказалась объяснять позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы.

Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. В постановлении украинского парламента указывается, что они пройдут только после восстановления контроля над границей с Россией.

В Москве неоднократно обращали внимание на то, что Киев уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям. Российские власти подчеркивали, что реализация именно этого документа должна помочь урегулировать конфликт.