Сенатор Алексей Пушков отреагировал на реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в «геополитической капитуляции», пишет газета «Московский Комсомолец»

Ранее сенатор сослался на заявление спикера немецкого правительства Штеффена Зайберта, который рассказал, как 30 лет назад на встрече с руководством ФРГ в Архызе советский лидер согласился на вхождение объединенной Германии в НАТО. Пушков назвал подобные действия «геополитической капитуляцией». По его словам, Горбачева к тому времени больше заботило получение Нобелевской премии мира, чем национальные интересы. В ответ на это бывший советский лидер назвал заявление Пушкова «чепухой».

"В Архызе произошла не "чепуха", а историческая драма. <…> Это был полный провал его (Горбачева. — Прим. Ред.) политики и отказ защищать национальные интересы страны", — считает Пушков.

По его словам, в результате Советский Союз понес политический, экономический и моральный ущерб. При этом сенатор усомнился в состоятельности версии о том, что Горбачеву в конце 80-х годов было не до внешней политики.

"Переговоры о статусе Германии шли в 1989–1990 годах, когда ситуация в СССР еще была под контролем. Этот аргумент лишь усугубляет оценку политики Горбачева: она была несостоятельной не только вовне, но и внутри страны", — отметил он.

Сенатор подчеркивает, что существовал вариант, согласно которому Германия оставалась бы в НАТО, но Москва получила бы гарантии на то, чтобы блок не расширялся на Восток. В случае жесткой позиции СССР руководство США было готово к этому. В частности, госсекретарь Джеймс Бейкер предлагал оставить советские войска в Германии в качестве гарантии этому. Однако Горбачев дал добро на членство объединенной Германии в НАТО, не поставив условий и не попытавшись добиться ее нейтрального статуса, а также распорядился вывести с ее территории советские войска.

Пушков заключил, что тогда были заложены основы нового европейского порядка, которые были крайне неблагоприятны для Советского Союза. Он призывает осознать уроки «июльской капитуляции» Горбачева в Архызе.