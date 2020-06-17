Сенатора Алексея Пушкова не удивили сообщения о «планах» СССР отдать Финляндии Карелию.

Ранее бывший эксперт МИД Финляндии Юкка Сеппинен заявил, что во времена Михаила Горбачева Москва якобы была готова обсуждать этот вопрос, однако президент Мауно Койвисто не воспользовался представившейся возможностью.

Пушков счел такой сценарий «весьма вероятным».

«Именно тогда Шеварднадзе отдал США огромные водные пространства в Беринговом море», — написал он в Twitter.

Комментируя заявление Сеппинена, занимавший в те годы пост замминистра МИД Андрей Федоров ранее заявил, что на официальном уровне эту тему не поднимали. Руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко также назвал утверждения о «планах» по передачи Карелии ложью.