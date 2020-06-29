Сенатор Алексей Пушков прокомментировал изданию «Политэксперт» заявление Дональда Трампа об исключении России из «Большой восьмерки».

Накануне американский лидер в ответ на призыв конкурента в президентской гонке Джо Байдена не приглашать Москву на саммит G7 отметил, что причиной ее исключения стали победы на международной арене. Трамп заявил, что российские власти «по-крупному обставили» администрацию Барака Обамы.

По словам Пушкова, острый кризис в отношениях Москвы и Вашингтона возник еще в 2013 году из-за разногласий по Сирии. Еще одним камнем преткновения стала ситуация на Украине в 2014 году.

При этом сенатор отметил, что Трамп сам не может похвастаться успехами на этих фронтах.

«Здесь скорее речь идет о том, что Россия продолжает твердо отстаивать свои национальные интересы и по отношению к Украине, и по отношению к Сирии. И администрация Обамы, и администрация Трампа нам здесь не указ. Поэтому я бы несколько уравнял их успехи с точки зрения воздействия на внешнюю политику России», — заявил он.

Пушков также назвал G7 устаревшим форматом.

«Там только США и их друзья, ничего нового там не происходит. Поэтому тема подключения России — единственная тема, которая оживляет информационное поле вокруг «Большой семерки». Поэтому они периодически вбрасывают ее. У меня такое ощущение, что если бы они не обсуждали вопрос возвращения России, то все о G7 просто-напросто бы забыли», — отметил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить на саммит G7 еще четыре государства: Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. Страны-участницы отказались работать в формате «Большой восьмерки» после возвращения Крыма в состав России в 2014 году.