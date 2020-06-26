Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко об «уникальном шансе» Киева «вернуть» Крым.

По словам Пушкова, ни о каком «возвращении» полуострова не может быть и речи. Эпидемия и падение цен на нефть, которые в своем выступлении упомянул Порошенко, никак не повлияют на шансы Украины, заметил сенатор.

"В 1991 году история дала Украине уникальный шанс сохранить Крым в своем составе. Она им не воспользовалась. И в 2014 потеряла Крым. Навсегда", — написал Пушков в твиттере.

Ранее Порошенко заявил, что Киев может «заставить» Москву «уйти из Крыма». По утверждению бывшего украинского президента, в условиях «кризиса» Россия якобы «не способна» содержать полуостров.

Украинские политики регулярно озвучивают инициативы и планы по «возвращению» Крыма. На полуострове эти заявления называли мечтами и пустыми надеждами.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.