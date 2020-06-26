Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter ноту протеста Украины из-за проведения военных парадов в Крыму.

МИД Украины ранее направил России ноту протеста из-за парадов в Крыму и Донбассе «без согласования с украинской стороной». Парады, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, прошли 24 июня в Симферополе, городах-героях Севастополь и Керчь. Кроме того, свои парады победы провели самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

«МИД Украины в своем репертуаре: заявил, будто парад Победы в Крыму приводит к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Странно, что беспокоится: Киев вообще против развития отношений, у Украины даже посла в Москве нет. А к эскалации приводят обстрелы Донбасса — не парады», — написал сенатор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя «протест» Украины, заявила, что представители Киева «не устают плодить заявления, порожденные извращенным восприятием реальности».

Украина неоднократно выражала подобные протесты, в том числе из-за визитов в Крым российских первых лиц. Москва возвращает такие ноты без рассмотрения и реакции.