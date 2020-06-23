Сенатор Алексей Пушков сравнил Украину с «паразитическим государством» на фоне заявлений о многомиллионных долгах России перед Киевом.

Ранее замглавы украинского МИД Василий Боднар заявил, что Москва должна киевским властям за аренду военно-морских баз в Крыму несколько сотен миллионов долларов, которые не выплачивались после возвращения полуострова в состав России.

«В Киеве теперь мечтают получить с России «сотни миллионов долларов», которые она якобы задолжала Украине с 2014-го за базирование Черноморского флота. Постоянно кричать «нам все должны» может лишь паразитическое государство. Как обычно, от Украины не исходит ничего, кроме протянутой руки», — написал сенатор в Twitter.

После распада СССР Черноморский флот остался в составе российских Вооруженных сил, несмотря на претензии со стороны киевских властей. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках «Большого договора» о дружбе и сотрудничестве, который подписали президент Борис Ельцин и его украинский коллега Леонид Кучма.

В числе прочего в состав договора вошли три документа, регулировавшие параметры раздела ЧФ, условия его пребывания на территории Крыма и финансовые вопросы, связанные с базированием.

В 2010-м президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения о продлении аренды баз для кораблей Черноморского флота в Крыму на 25 лет с 2017 года.

После возвращения Крыма в 2014 году российская сторона заявила о прекращении действия всех четырех соглашений.