Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко о том, что Россия «боится потерять» Белоруссию на фоне растущего «предметного интереса» к Минску со стороны западных стран.

«Насчет «предметного интереса» со стороны Запада Лукашенко верно сказал. Интерес, однако, один — оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима», — написал парламентарий в Twitter.

По мнению Пушкова, только эти мотивы могут двигать Соединенными Штатами.

Как подчеркнул сенатор, Лукашенко считает, что можно обернуть такую ситуацию себе на пользу.

«Никому пока такая игра не удавалась», — предостерег он.

Ранее Лукашенко отметил, что Москва «напрасно поменяла» братские отношения с Минском на партнерские. При этом он добавил, что страны всегда будет союзниками. Глава государства также заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, в то время как Запад стал проявлять к Минску «все более предметный интерес».