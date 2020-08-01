Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал первого президента Украины Леонида Кравчука за требование заплатить его стране 300 миллиардов долларов для восстановления Донбасса.

Ранее в беседе с изданием «Апостроф» Кравчук заявил о необходимости создания спецфонда восстановления Донбасса, в который должны вложиться США, Великобритания и Россия. Это требование экс-президент объяснил подписанием Украиной Будапештского меморандума в прошлом и ее отказом от ядерного оружия, стоившего, по его оценкам, порядка 300 миллиардов долларов.

«Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса», — написал Пушков в твиттере.

Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.