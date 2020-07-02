Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Twitter оценил статью FrankfurterAllgemeine о «стараниях Макрона понравиться Путину».

В своей публикации сенатор поделился ссылкой на перевод статьи на сайте ИноТВ. Авторы материала в немецком издании отметили, что после просмотра кадров видеоконференции между президентами России и Франции у них возникло ощущение, что Путина и Макрона связывает крепкая дружба. Такое общение с российским лидером журналисты попытались объяснить стратегией Макрона по предотвращению тревожного для него сближения между Москвой и Пекином.

По словам Пушкова, французский президент осознает, каков потенциал взаимодействия с Москвой.

«Макрон чувствует потенциал взаимодействия с Россией. Он понимает, что избитая формула «диалог с позиции силы» стерильна: «позиция силы» убивает диалог. С ушедшими в себя США, охваченными сумятицей, далеко не уедешь. Окаменевший в санкциях ЕС статичен. Движение — с Россией», — написал сенатор.

Беседа Путина с Макроном прошла в пятницу в формате видеоконференции. Как сообщили в Кремле, лидеры двух государств обсудили стратегическую стабильность, договорились активизировать работу по этой теме в формате «два плюс два» с участием глав МИД и минобороны.