Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о возможной конфронтации с Россией.

Ранее Неижпапа заявил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России, которая, по его утверждению, может якобы напасть Херсонскую область с целью обеспечить водоснабжение Крыма.

Пушков назвал заявление Неижпапы «риторической провокацией», отметив, что слова контр-адмирала не следует воспринимать всерьез.

«Цель — поддержание высокого градуса напряженности между Украиной и Россией. У Украины военного флота, как такового, нет. Главком командует лишь старыми катерами. Но побахвалиться хочется», — написал сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова командующего ВМС Украины глупостью и нагнетанием истерии. В свою очередь, сенатор от Крыма, вице-адмирал Валерий Куликов призвал украинских военачальников «остудить головы».