Внесение Александра Лукашенко в список невъездных граждан Вильнюсом является демонстрацией курса на свержение президента Белоруссии. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что внешнеполитическое ведомство внесло 32 человек, включая Лукашенко, в список невъездных.

Сенатор подчеркнул, что введение личных санкций против главы государства, с которым есть дипломатические отношения, является беспрецедентным событием.

"Вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе знают: это повод как минимум для отзыва посла Белоруссии и понижения уровня дипломатических отношений с Литвой. Явная демонстрация курса на свержение Лукашенко", — написал Пушков в телеграме.

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии ранее предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.

Протесты в Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.