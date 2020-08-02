Случаи заражения вирусом COVID-19 выявляются в каждой группе людей, прибывающих в самопровозглашенную Донецкую Народную Республику с территории, контролируемой властями Украины, сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 власти республики приняли решение остановить движение транспорта и пешеходов через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда через линию соприкосновения. Позже в гуманитарных целях движение было частично восстановлено и осуществляется по определенным правилам. Все прибывшие в обязательном порядке проходят двухнедельный карантин в медицинских учреждениях республики.

«Мы с Украиной открываем два раза в неделю границу, и… каждое поступление людей мы выявляем заражение коронавирусом. Они тут у нас изолированы в амбулатории. Если бы они заезжали просто так, без списков и каждый день, мы бы «захлебнулись», — сказал Пушилин в ходе общения с жителями города Торез.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.