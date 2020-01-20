Фильм, «Витамин Д. Большой скачок», который был выпущен государственным телеканалом «Наука» и позиционируется как «научно-популярный», не имеет отношения к популяризации науки. Об этом на своей странице в Facebook заявил Петр Талантов, врач, научный журналист, популяризатор доказательной медицины. В своем подробном разборе он указывает, что фильм больше похож на рекламный ролик.

Талантов рассказал, что этот фильм содержит яркие примеры неэтичного маркетинга, «внушающего здоровым людям, что они опасно больны и им необходимо лечение». Первая часть фильма внушает зрителям, что им всем грозит опасность:

«Якобы именно по этой причине [дефицита витамина D] возникает 99% случаев “видимого и невидимого (!) ожирения”, атеросклероз, диабет […], артериальная гипертензия, нарушения памяти, пространственной ориентации, образного мышления, кариес и потливость. Болеете ОРВИ, плохо спите, ощущаете “эпизодические депрессии” или просто “недостаток жизненных сил”? Конечно, дело тоже в нехватке витамине Д.»

Далее авторы фильма рассказывают, как сложно получить нужное количество витамина естественным образом: длительно находиться под солнцем опасно, а попытки съесть достаточно продуктов, которые его содержат, неблагодарны и губят здоровье.

«Главное действующее лицо в фильме — С.Ю. Калинченко. Дама эта вполне известна в медицинских кругах благодаря своеобразному подходу, в частности назначению без показаний лошадиных доз гормонов (а также витамина Д и антиоксидантов). Еще Светлана Юрьевна любит выступать по ТВ, рассказывая здоровым телезрителям, как опасно они больны», — рассказывает Петр Талантов об одном из экспертов, которых авторы привлекли к созданию фильма.

Часть текста, в которой Талантов подвергает критике «чудотворные свойства» витамина D, мы приведем полностью.

«Увы, на самом деле никаких чудес витамин Д не творит. Его роль в профилактике рахита у детей и другой костной патологии известна давно. Но нынешний хайп вокруг якобы чудодейственных свойств у взрослых начался относительно недавно стараниями скандально знаменитого американского эндокринолога Майкла Холика. Благодаря его незаурядным усилиям по внедрению идеи повального дефицита этого витамина только в США продажи соответствующих добавок выросли за десять лет в девять раз и достигли к 2017 году почти миллиарда долларов. А продажи тестов на определение уровня витамина Д в крови — на 547%, достигнув 365 миллионов. Известно, что Холик получал сотни тысяч долларов от производителей добавок с витамином Д, тестов для определения его уровня в крови и даже от изготовителей домашних соляриев (их позже назвали канцерогенными). Также он отличился скандальным участием в судебных процессах по причинению детям телесных повреждений. Более трехсот раз его приглашали на такие суды экспертом и в каждом (!) случае без исключения он выступил на стороне обвиняемых, объяснив переломы редким генетическим заболеванием ребенка. Не про витамин Д, но портрет дополняет.

Именно Холику мы обязаны самым высоким из существующих вариантов определения нижней границы нормального уровня витамина Д в крови. Под его руководством Эндокринологическое общество выпустило в 2011 году выпустило новые рекомендации, в которых заявило, что дефицит витамина Д — распространенное явление и нормальными следует считать значения от 30 нг/мл и выше, а не общепринятые 20 нг/мл. Многие специалисты назвали повышение нижней границы нормы необоснованным и настаивают на гораздо меньших цифрах. А в 2018 году вышло исследование конфликтов интересов в Эндокринологическом обществе, показавшее — они очень распространены. В частности авторы упомянутых выше рекомендаций по Витамину Д получили от заинтересованного медбизнеса более 200 тысяч долларов США. Увы, новая граница нормы была принята некоторыми лабораториями. Была она некритично скопирована и в российские рекомендации. Впрочем, в любом случае, до цифр из “Большого скачка” даже Майклу Холику с его спорными 30 нг/мл невероятно далеко.

Создавая миф о витамине Д, Холик опирался на данные наблюдательных исследований, показавших, что при некоторых заболеваниях (ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, рак) его уровень может быть ниже. При этом понятно, что снижение может быть не причиной болезни, как утверждают “эксперты” из клиники Светланы Калинченко, а его следствием. Так, например, есть несколько убедительных теорий, объясняющих, почему ожирение приводит к снижению уровня витамина Д. Кстати, после снижения веса уровень повышается.

Достоверно определить, что является причиной, а что следствием, можно в рандомизированных клинических испытаниях (РКИ). Их проведение занимает немало времени и мы начинаем получать результаты только сейчас. Увы, возложенные на витамин Д ожидания не оправдались. Одно за другим РКИ дали отрицательные результаты: добавки с витамином Д не снижают риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний, не предотвращает когнитивные нарушения, не защищают от диабета, не лечат ожирение. Более того, большой систематический обзор, опубликованный в августе 2019 года показал, что добавки с витамином Д могут увеличивать риск инсульта».

После просмотра фильма Петр Талантов написал Г.В. Ковбасюку, генеральному директору телеканала «Наука», члену Комиссии РАН по популяризации науки. Фильм удалили и пообещали переделать. Появившаяся позже новая версия представляла собой почти тот же «рекламный ролик».

«Что имеем в сухом остатке. Конечно, я не могу знать, имеем мы в этом случае дело с коммерческим заказом (в просторечии «джинсой») или просто с вопиющей некомпетентностью создателей фильма. Ни то, ни другое не допустимо. «Наука» входит в ВГТРК и работает за наши с вами деньги. Такого не должно быть хотя бы на государственных телеканалах, хотя бы в претендующих на научность программах. Но, судя по тому, что творится вокруг, это мало кого беспокоит. Наверное, должно произойти что-то очень серьезное, чтобы эту бессовестную рекламную вакханалию псевдомедицинских услуг перестали воспринимать, как норму», — заключает Талантов.

Публикация с разбором фильма получила множество репостов. Диетолог Елена Мотова прокомментировала ситуацию:

«Только разговаривали с коллегой-кардиологом о том, что ни она, ни я ни разу не видели нормальных (по нынешним странным референсам) цифр витамина D в тех анализах, которые пациенты сами приносили на прием. Самостоятельная сдача анализов на 25(OH)D не рекомендуется. Самостоятельно не стоит принимать дозы больше, чем профилактические. Я рекомендую только аптечные препараты витамина D и никогда БАД».