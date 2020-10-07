Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев считает сложной ситуацию с ростом числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России. Однако в стране есть обученные специалисты и достаточный коечный фонд для оказания помощи данным пациентам, рассказал ТАСС эксперт.

«Ситуация сложная действительно, у нас есть рост. Сегодня мы видим очевидно увеличение числа случаев каждый день, в Москве особенно, — сказал Авдеев. — У нас подготовлена с весны определенная госпитальная база с койками, оборудованием и самое важное, что есть для этого — кадры. Поэтому будем надеться, что нам вполне хватит тех резервов, которые у нас сегодня есть для борьбы с коронавирусом».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России управляемой. По его словам, в стране достаточное количество развернутых коек и подготовленного медицинского персонала для лечения пациентов. Кроме того, появились новые лекарственные препараты для лечения лиц с коронавирусом, которые показали свою эффективность.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 248 619 случаев заражения, выздоровели 995 275 человек, умерли 21 865.