Пятый пациент с коронавирусом скончался в Москве. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации.

«В Москве скончалась больная, у которой был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

По информации штаба, пациентке было 69 лет. Врач-эпидемиолог по профессии, она работала в вузе преподавателем, с зараженными не контактировала. При госпитализации у нее была подтверждена двусторонняя пневмония. Женщина также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом второй степени и хроническим пиелонефритом.

«Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось», — заявили в оперштабе.

Ранее в этот день сообщалось, что в стране за день от коронавируса излечились семь пациентов, а за весь период были выписаны 45 человек.

По данным оперативного штаба, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона. Позднее стало известно об одном умершем в Петербурге.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 574 тыс. случаев заболевания, умерли более 26 тыс. человек, вылечились 129 тыс.

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