Пятерым бывшим полицейским, проходящим по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Следственный комитет (СК) ходатайствует об их аресте. Об этом в ведомстве заявили в четверг, 30 января.

Вопрос об избрании меры пресечения рассмотрит позднее Басманный суд Москвы.

«В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК РФ (превышение должностных полномочий, фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности, незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств)» — говорится в сообщении СК.

О задержании пятерых экс-полицейских стало известно накануне, 29 января. Уточнялось, что задержанные — бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы ГУ МВД России Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

По данным следствия, пятеро фигурантов сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотических веществ. Задержанные не признают вину.

19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин сообщил в ходе большой ежегодной пресс-конференции, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Глава государства отметил, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, все они уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела.

Голунов был задержан в Москве в июне. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ, однако свою вину журналист полностью отрицал.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении полицейских, занимавшихся его делом, по итогам служебной проверки.