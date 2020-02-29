Пять человек, которые контактировали в Москве с больным коронавирусом COVID-19 гражданином Ирана, были доставлены в столичную инфекционную больницу, вирус у них не выявлен. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

Иранец 20 февраля летел транзитным рейсом из Тегерана в Шанхай через Москву. Позднее в Китае у мужчины выявили коронавирус.

«В настоящий момент определены лица, которые имели близкий контакт с зараженным, и установлено их местонахождение. Трое уже покинули территорию РФ, пять человек госпитализированы в инфекционную больницу №1», — приводит сообщение штаба «РИА Новости».

Отмечается, что каждому из этих пяти пациентов был проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, у каждого была взята проба для проведения анализов. Все исследования дали отрицательный результат.

В штабе напомнили, что в Москве отсутствуют случаи коронавирусной инфекции.

Ранее официальный представитель ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Тарик Язаревич заявил, что пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания.

27 февраля ВОЗ повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого».

О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и в другие страны. Число жертв нового типа коронавируса на территории Китая составило 2835 человек, заражены на данный момент более 79,2 тыс. человек, из больниц выписано около 39 тыс. человек.