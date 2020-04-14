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Пять работников технических служб Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) в Красноярске заразились коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

«Сотрудники госпитализированы и проходят лечение. Контактирующие с ними специалисты находятся под наблюдением и соблюдают режим самоизоляции», — сказала пресс-секретарь Оксана Манушкина.

В учреждении предприняты все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса, добавила она.

В мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались. В России 18 328 пациентов с COVID-19, почти полторы тысячи выздоровели, 148 умерли. В Красноярском крае подтверждены 110 случаев, восемь человек уже выздоровели, жертв нет.

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