Прирост более 7 мм осадков в виде дождя и мокрого снега в эквиваленте воды зафиксировали с утра воскресенья, 2 февраля, и до 21:00 на базовой столичной метеостанции на ВДНХ. Об этом «Интерфаксу» сообщили в метеобюро Москвы и Московской области.

По словам собеседника агентства, менее чем за сутки в Москве выпало около 20% февральской нормы осадков. Кроме того, осадки продолжатся в ближайшие два дня, но будут носить менее интенсивный характер.

Он также рассказал о погоде в Москве на начало недели. 3 февраля, в понедельник, ожидается мокрый снег и до 2-3 градусов выше нуля, во вторник, 4 февраля, — снег и до 4 градусов мороза.

2 февраля Гидрометцентр заявил, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать с вечера 2 февраля до вечера 4 февраля.

В воскресенье, 2 февраля, в российской столице температура воздуха поднималась до +2 градусов, в городе шел дождь и мокрый снег. При этом на следующей неделе синоптики обещают москвичам морозы.