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Пять сотрудников ФСИН в Бурятии заразились коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора.

«Пять человек, сотрудники ФСИН, заражены. Проводятся все необходимые мероприятия. Контактные лица все установлены, обследованы, все в медицинском наблюдении. Все заболевшие находятся в медицинском учреждении», — сказал собеседник агентства.

По последним данным, в республике зарегистрировано 86 случаев заражения, выписаны 17 человек, один скончался.

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