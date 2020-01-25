Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием. По предварительным данным, у них грипп типа А, однако медики проверяют их на возможное наличие болезни, вызванной коронавирусом. Об этом в субботу, 25 января, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимира Хабудаева.

По словам медика, к нему обратился ректорат университета из-за того, что на занятия не явились несколько студентов из Китая. Выяснилось, что они заболели два-три дня назад.

«Госпитализированы пять человек. На сегодняшний момент известно, чем болеют эти пациенты: у всех выделен вирус гриппа А — сезонный, характерный для этого времени. Но чтобы полностью исключить коронавирусную инфекцию, мы отправили материал (для анализов) в Новосибирск», — заявил Хабудаев.

Результаты исследования ожидаются вечером в субботу, отметил врач, добавив, что в общежитии БГУ проводятся карантинные мероприятия.

Ранее в этот же день сообщалось, что число случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 1330. По последним данным, от болезни погиб 41 человек. Число вылечившихся не уточняется.

Сообщения о распространении неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является 2019-nCoV.

Власти Китая предупредили о риске быстрого распространения заболевания. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале и других странах.

24 января сообщалось, что два случая заболевания новым типом коронавируса были зафиксированы во Франции. Она стала первой европейской страной, где появились зараженные.