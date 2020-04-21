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Минздрав Чувашии подтвердил информацию о пяти пациентах с коронавирусом, скончавшихся в медицинских учреждениях региона. Больным было от 66 до 79 лет.

Об этом сообщает РИА Новости. Троим погибшим диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен уже после смерти. У всех пяти были тяжёлые сопутствующие патологии — сахарный диабет, сердечная недостаточность, кардиосклероз, гипертония. Первой жертвой коронавируса в регионе была 71-летняя женщина — она умерла 15 апреля.

Всего на территории республики по состоянию на 21 апреля зарегистрировано 235 случаев заражения коронавирусом. 14 человек излечились от COVID-19.

Как передавал NEWS.ru, власти регионов Поволжья усиливают меры контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. В частности, в Чувашии готовятся к запуску системы электронных пропусков для пассажирского транспорта по межмуниципальным маршрутам пригородного значения

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