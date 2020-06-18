Арбидол

Противовирусный препарат, часто назначается для лечения гриппа. В 2015 году был зарегистрировали в классификаторе ВОЗ. Это означает, что ВОЗ просто знает о препарате, но еще не рекомендует.

ВОЗ считает, что клинические испытания арбидола с 1993 по 2004 год не отвечали требованиям доказательной медицины. В 2017 году американские ученые опубликовали данные о том, что арбидол связывается с вирусом гриппа, но это еще не доказывает эффективность.

Эссенциале

Гепатопротектор для восстановления клеток печени — гепатоцитов. Назначают при поражении печени, но в основном в России. Не имеет убедительных исследований и международной регистрации. Гепатопротекторы не обладают эффективностью в лечении и профилактике деменции, болезней печени, хотя у обезьян предупреждает алкогольное поражение печени. В рекомендациях Американской ассоциации по изучению заболеваний печени не встречается.

Глицин

Ноотроп и нейропротектор для повышения умственной работоспособности и реабилитации после инсульта. Нет доказанных клинических исследований, много исследований с маленькой выборкой. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США знает глицин как раствор для промывания при урологических операциях. Кроме заявлений производителя, о положительных эффектах мало что известно. Биологическое действие глицина неоспоримо, но клинической значимости применения нет.

Актовегин

Назначают при венозной недостаточности, ожогах, ангиопатии. В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США — запрещен для применения. Все проведенные исследования не имели доказанной эффективности.

Линекс

Назначают в качестве средства при «дисбактериозе», хотя такого диагноза нет в Международной классификации болезней. Пробиотики могут улучшать течение некоторых диарей, но не хронических воспалительных или системных заболеваний. Подтверждений необходимости и эффективности его применения нет.