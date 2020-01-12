Дежурный травматолог поликлиники в Омске Евгений Батушенко отказался принимать пациентов с переломами и уволился из-за того, что его «не устраивает работа». Врач признался, что выпил. Об этом сообщил омский портал NGS55.RU.

Зарплата у нас маленькая. 30 тысяч я получаю. У меня высшая категория, 71 год мне. Поэтому я именно сегодня… Ну, алкоголь, конечно, играет роль безусловно, — привёл слова травматолога портал.

В тот момент, когда врач решил окончить медицинскую карьеру, в очереди на приём сидели пациенты с переломами. Травматолог отметил, что неотложным пациентам не откажет в помощи, например, если у пациента кровотечение.

В отделение срочно вызвали другого врача, до тех пор, пока он не приехал, помощь пациентам оказывали медсёстры, отмечает портал.

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