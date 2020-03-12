Сергей Кузнецов, обретший широкую популярность, став героем ролика «Нормально» в интернете, рассказал изданию «Хорошие новости», как он смог похудеть на 100 килограммов. По его словам, сбросить вес ему помогла специальная тренировка. Уроженец города Озерска Кузнецов стал знаменитым в 2014 году. Он признался, что тогда на рыбалке «перебрал» с товарищем и уснул прямо на льду. Позже в Сети появилось видео как к нему подходит молодой человек и спрашивает: «Бать, тебе нормально?». «Норма-а-а-льно», — протяжно хрипит очнувшийся рыбак. По словам мужчины, на следующее утро он проснулся популярным. Его пригласили в программу «Пусть говорят». Кузнецов весил 202 килограмма, но никогда, признается, не комплексовал по поводу своей внешности. Наоборот — массивная комплекция помогала в работе кузнецом. В том же году в семье мужчины случилась беда: сначала скончалась его мать, потом жена. Произошедшее вогнало Сергея в глубочайшую депрессию. Размышляя о судьбе, Кузнецов решил заняться собой и в первую очередь избавиться от лишних килограммов. В первую очередь он стал регулярно ходить пешком и завел собаку, чтобы больше двигаться. Позже мужчина, как бывший спортсмен, разработал для себя специальную систему тренировок.

«Сижу, допустим, дома, смотрю телевизор, а сам напрягаю бицепс или мышцы груди. Получается спортивное напряжение мышц. Эти упражнения даже во время застолий мог практиковать, никто ничего не замечает», — рассказал Кузнецов.

На похудение до 97 килограммов у него ушло два года.

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