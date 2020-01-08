Депутат Госдумы Геннадий Онищенко решил, что россиянам необходимо сократить новогодние каникулы, потому что в это время они бездельничают, а это приводит к чрезмерному потреблению еды и алкоголя. Ранее он уже выступал с такой инициативой и предлагал сократить выходные до 2 января. В конце прошлого года активная дискуссия сопровождала вопрос возможного объявлением 31 декабря выходным днем.

Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.

Поскольку в большинстве городов страны, по его словам, нет развлечений, на каникулах люди якобы занимаются «бдением перед телевизором». В интервью Ura.ru Онищенко пожаловался, что безделье становится причиной чревоугодия и злоупотребления алкоголем.

В связи с этим депутат в очередной раз предложил сократить длительность новогодних праздников. Он привел в пример опыт западных стран.

«Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно», — заявил бывший главный санитарный врач страны.

Кроме того, депутат назвал серьезным испытанием для организма полеты в теплые страны: по его словам, из-за резкой смены биоритмов человек не успевает приспособиться к жаре, а по возвращении домой пытается заново адаптироваться к холодами. Онищенко убежден, что это особенно опасно в период эпидемии гриппа.

Депутат еще в конце 2018 года предлагал сократить продолжительность новогодних каникул так, чтобы россияне выходили на работу уже 2 января.

В этом году довольно оживленные споры велись относительно 31 декабря. В конце ноября депутаты от ЛДПР предложили Госдуме официально объявить этот день выходным, сохранив количество нерабочих праздничных дней. Соответствующее письмо они направили премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 19 декабря назвал такое предложение логичным.

«Но как это сделать, и можно ли и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю», — признал Путин.

Глава государства отметил, что необходимо тщательно проанализировать этот вопрос и понять, какой ущерб это может нанести огородникам и садоводам, чтобы не лишить их выходного в мае.

При этом глава Минтруда Максим Топилин заявил, что признать 31 декабря выходным днем невозможно, поскольку это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами.

Он пояснил, что решение о выходных на следующий год правительство принимает примерно в октябре.

В то же время министр обратил внимание, что каждый работодатель имеет право самостоятельно объявить последний день года нерабочим. После этого главы как минимум 20 российских регионов сделали 31 декабря выходным.

Такое решение раскритиковал глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Я консерватор. В советское время был один выходной — 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше», — сказал Фадеев РИА «Новости».

Он признал, что люди могут возразить, объясняя свое негодование тем, что они и так много работают за маленькую зарплату. «Я с ними соглашусь. Но сдвигать страну в сторону все большего количества выходных — это неправильно. Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и заметного роста доходов, а не в сторону каникул», — сказал глава СПЧ.

Впрочем, к такой рекомендации не стал прислушиваться и министр обороны России Сергей Шойгу: он также объявил 31 декабря 2019 года выходным днем в Вооруженных силах России.

Глава Минобороны перенес рабочий день на субботу, 28 декабря.

Шойгу обратил внимание, что конец 2019 года оказался довольно напряженным. Он назвал перенос выходного необходимым для успешного завершения года. 31 декабря стал выходным во всех вооруженных силах страны.

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что в минувшем году 31 декабря не сделали выходным, так как для принятия подобных решений нужно больше времени. «Есть же определенные ограничения. Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне», — напомнила она.

По словам Голиковой, она, как и все члены кабмина, работают в предпраздничный день. «Даже если бы он был выходным, мы бы все равно работали», — подчеркнула вице-премьер.

Видео дня. Блогер осыпал подписчиков тысячными купюрами