В российском обществе четко обозначился запрос на перемены. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин.

По словам главы государства, темпы изменений к лучшему должны расти с каждым годом и приносить ощутимые для граждан результаты. Президент подчеркнул, что в этом году послание впервые оглашается в январе, чтобы как можно быстрее приступить к решению масштабных социальных, экономических и технологических задач, перед которыми стоит страна.

В прошлый раз Путин выступал с посланием 20 февраля. Тогда президент рассказал о приоритетах российской внешней политики, поручил обновить все нормативные акты в сфере контроля и надзора, создать Национальный космический центр и развивать спутники и многое другое.

В ходе мероприятия глава государства каждый год обозначает основные направления развития страны и ставит ключевые задачи.

Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.