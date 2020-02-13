В России стала востребованной волонтерская деятельность. Об этом 13 февраля заявил президент страны Владимир Путин.

На встрече рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России с президентом ее член, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», предложила закрепить в 114-й статье Основного закона пункт о дополнительных полномочиях правительства по поддержке волонтерской деятельности.

«Закрепление в конституции поможет системно постоянно оказывать поддержку со стороны государства волонтерам», — передает ее слова ТАСС.

В свою очередь, глава государства отметил правоту Амельченковой и обратил внимание на то, что в 1990-е годы в стране волонтерское движение отсутствовало, а само это понятие было размытым для людей.

Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Он внес проект закона о поправках в Госдуму 20 января. Президент также создал рабочую группу, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Она совместно с ЦИК разрабатывает формат голосования.

5 декабря 2019 года на форуме «Доброволец России» Путин заявил, что общение волонтерами делает любого человека лучше и добрее, добавив, что ему такое общение всегда доставляет удовольствие.

В ноябре 2017 года глава государства подписал указ, согласно которому День добровольца (волонтера) в России отмечается 5 декабря.