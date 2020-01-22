Профессиональная ориентация в школах нужна с первого класса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Сочи в среду, 22 января.

По словам президента, ребенок сначала должен получить общие знания, чтобы иметь возможность сориентироваться. Однако миссия педагога в том, чтобы на раннем этапе определить склонности ученика и помогать ему развиваться в том направлении, где он демонстрирует способности, передает ТАСС.

В декабре 2018 года Путин поучаствовал во Всероссийском открытом уроке на форуме «ПроеКТОриЯ». Он рассказал молодежи, что с профессией необходимо определиться как можно раньше. По словам главы государства, у человека, который рано принял «ключевые для жизни решения» больше шансов на успех.

Отвечая на вопрос, какую профессию нужно получить, чтобы стать президентом, Путин заявил, что страной может руководить человек любой специальности, но чаще всего главами государств и правительств становятся юристы и экономисты. Представители этих профессий «погружены в социум и законы, во взаимодействие людей между собой», пояснил он.