Президент России Владимир Путин 18 января заявил о создании центра архивных документов и фотоматериалов, чтобы никто не мог заниматься искажением истории нашей страны.

«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — передает слова президента корреспондент «Известий».

Путин привел в пример действия властей Израиля, которые не позволяют миру забыть о геноциде евреев и выразил им благодарность за открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. В свою очередь, РФ не должна позволить миру забыть о «жертвах других народов СССР, русского народа», добавил Путин. В связи с этим будет открыт центр архивных документов.

«И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы», — подчеркнул Путин.

Ранее в этот же день Путин заявил, что ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным категориям выплатят по 75 тыс. рублей единовременно, труженики тыла получат по 50 тыс.