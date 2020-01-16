Закрепление в Конституции России обязательной индексации пенсий необходимо для того, чтобы никто не мог отказаться от этого в пользу других приоритетов. Об этом в четверг, 16 января, заявил президент РФ Владимир Путин.

Послание Путина Федеральному собранию прошло 15 января в центральном выставочном зале «Манеж» и длилось 1 час 12 минут. Данное обращение является 16-м по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.