Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре. Об этом 22 января заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Липецкой области. Трансляцию мероприятия ведут «Известия».

Президент подчеркнул, что корзина безусловно подлежит пересмотру и своевременной корректировке, так как значительную ее часть занимают картофель, жиры, хлебобулочные изделия, в то время как овощей, фруктов, рыбы и мяса в ней не так много.

«Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», — заключил Путин.

Во время встречи Путин также призвал не растягивать время реализации послания Федеральному собранию. Президент отметил, что исходил из того, что на выполнение всех пунктов потребуется время. Однако бесконечно растягивать его нельзя, считает он.